Unter dem Motto "Zurück zur Sachlichkeit! Wir brauchen einen respektvollen Umgang und einen sachlichen Dialog" fordert ein breites Parteienbündnis in Zittau eine nüchterne und konstruktive Diskussion über die geplante Unterkunft für Asylbewerber in Hirschfelde. CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die Wählergemeinschaft "Zittau kann mehr" haben einen Offenen Brief an die Stadtgellschaft gerichtet.

Im Gebäude der früheren Flachsspinnerei will der Landkreis Görlitz mangels Alternativen ab Juli 150 Geflüchtete unterbringen. Bildrechte: MDR/Winterbauer