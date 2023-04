In vielen Fragen und Anmerkungen von Bürgern ging es auch um die Kosten für die Unterbringung der Asylbewerber. So sagte ein Hirschfelder Bürger, dass es in dem Ort an allen Ecken und Enden an Geld fehle, während es für das Heim Mittel gebe. Als Beispiel nannte er die Hirschfelder Schwimmhalle, die zurzeit geschlossen ist, weil die Stadt Zittau Energiekosten einsparen will. "Das kriegt man irgendwann nicht mehr zusammen", sagte er aufgebracht.

In der Tat sei in dem Ort in den letzten Jahren viel weggebrochen an Infrastruktur, antwortete Meyer ruhig. Er verstehe den Frust darüber. Deshalb müsse dafür gesorgt werden, dass diese Infrastruktur wieder aufgebaut wird und wieder mehr Menschen in den Ort ziehen. Das habe allerdings mit der Debatte über die Unterbringung von Flüchtlingen nichts zu tun.

Rentner beklagt angebliche "Rundumversorgung" der Geflüchteten

In eine ähnliche Richtung ging die Wortmeldung eines 73 Jahre alten Mannes aus Rosenthal, der sagte, dass viele Rentner die Kosten für Miete und Nebenkosten nur mit Mühe stemmen würden, während die Flüchtlinge "eine Rundumversorgung" bekämen. Meyer verwies darauf, dass es für die Flüchtlinge "keine Luxusunterbringung" gebe, sondern "einen einfachen menschenwürdigen Standard".

Es werde einen Tag der offenen Tür geben, an dem sich die Einwohner davon überzeugen können. Während die meisten anwesenden Bürger sich kritisch über die geplanten Flüchtlingsunterkünfte äußerten, gab es auch Wortmeldungen von Bürgern, die Sorgen über eine aus ihrer Sicht fremdenfeindliche Stimmung im Landkreis äußerten.

Fremde fühlen sich nicht sicher

Ein Mann aus Görlitz wollte wissen, ob es auch Gesprächsangebote für Menschen geben werde, die angesichts ihrer Hautfarbe in der Region Angst vor Anfeindungen und Angriffen hätten. Eine schwarze Kollegin aus Zittau habe ihm berichtet, dass sie sich nicht mehr sicher fühle. Landrat Meyer antwortete, das Thema sei wichtig, "auch in Bezug auf die Außenwirkung des Landkreises". Betroffene könnten sich an den Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde sowie an den Ausländerbeauftragten des Landkreises wenden.

Emotionen schlagen hoch