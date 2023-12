Am Grenzübergang Ludwigsdorf hat sich ein vermeintliches Sprengstoff-Paket als unbedenklich herausgestellt. Die Bundespolizei hatte das Päckchen im Auto eines Russen entdeckt. Daran seien Kabel und Dioden angebracht gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Autofahrer habe den Beamten nicht erklären können, was es mit dem Päckchen auf sich hat. Das habe unter anderem auch an der Sprachbarriere gelegen, hieß es.