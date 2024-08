Auf dem Bärwalder See soll ab September ein Fahrgastschiff verkehren - die "Bärwalder Seelust". Betreiber ist die neu gegründete Bärwalder Schiffs GmbH. Am Montag hatte der Gemeinderat Boxberg den Abschluss eines Nutzungsvertrages zwischen der Kommune und der Betreibergesellschaft zum ersten September beschlossen. Die notwendige schriftliche Zustimmung der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) und des Freistaates Sachsen stehen allerdings noch aus.

Die Route des Schiffes soll von Klitten über Boxberg und Uhyst wieder zurück nach Klitten führen, sagte der Unternehmer Patrick Schmidt, der die Bärwalder Schiffs GmbH gemeinsam mit Bernd Budi gegründet hat. Ende August oder Anfang September soll das Fahrgastschiff demnach nachts als Schwertransport vom Markkleeberger See an den Bärwalder See kommen.

Zurzeit ankert das Schiff ungenutzt am Markkleeberger See. Der dortige Betreiber hatte es, so sagte er, eigens für Fahrten durch die Schleuse zwischen Markkleeberger und Störmthaler See angeschafft. weil die Nachfrage nach diesen Fahrten sehr hoch gewesen sei. Die Schleuse wurde aber 2021 aufgrund von Schäden gesperrt.