Das abschließende Gutachten für die Schäden an Kanal und Schleuse zwischen Störmthaler und Markkleeberger See liegt vor. Wie der Bergbausanierer LMBV am Mittwoch mitteilte, hat eine Reihe von ungünstigen Faktoren die Risse an dem Verbindungsbauwerk verursacht. Demnach ist der Grundwasserspiegel stärker angestiegen als erwartet. Zudem habe die Strömungskraft des Grundwasser Bodenteilchen mit sich gerissen und die Standsicherheit der Schleuse destabilisiert. Auch Planungs- und in der Folge Baumängel wurden von den Gutachtern festgestellt. So seien unter anderem keine Filterschichten verbaut worden. Seit März 2021 sind Kanal und Schleuse wegen der Risse gesperrt. Sehr zum Ärger von Wassertouristen, der Städte Markkleeberg und Großpösna.