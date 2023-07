Der Oder-Neiße-Radweg führt in zwölf Etappen von der Quelle der Neiße in Tschechien über Zittau entlang der deutsch-polnischen Grenze bis an die Ostsee. Er streift dabei zahlreiche Sehenswürdigkeiten in der Oberlausitz, wie das Kloster St. Marienthal in Ostritz und den Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau.