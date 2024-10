Emsiges Treiben im Geschäft von Elektromeister Maximilian Fritsche in Bernstadt im Landkreis Görlitz. Menschen verschiedenen Alters sitzen an Tischen und tüfteln an ihren mitgebrachten Elektrogeräten. Viele hoffen, dass Fritsche und sein Team eine Lösung für die kaputten Geräte haben. Um den normalen Reparaturbetrieb in einem Elektrogeschäft handelt es sich jedoch nicht, stattdessen geht zum zweiten Mal das Reparaturcafé über die Bühne.

Doch wenig später dann die Überraschung: "Es ist gar kein elektrisches Problem, sondern ein mechanisches", berichtet Krause und fügt an: "Das Lager, in dem die Kraft übertragen wird, war fest. Daher haben wir etwas Schmieröl drangegeben. Nun läuft es wieder." Rückblickend erscheint alles unkompliziert und Krause denkt: "Eigentlich müsste man da ja auch selber drauf kommen. Aber mache Sachen erkennt man eben nur zusammen mit anderen."

Das Reparaturcafé ist an diesem Tag gut besucht. Bereits nach kurzer Zeit sind mehr als zehn Gäste vor Ort. Obwohl ihr Augenmerk auf ihre defekten Geräte gerichtet ist, genießen sie auch die freundliche Atmosphäre. So gibt es Kaffee und Kuchen, die die Frau von Maximilian Fritsche immer wieder anbietet. Die Besucher können so in entspannter Atmosphäre zusammensitzen und sich über ihre Reparaturen sowie andere Dinge austauschen. Nach aktuellem Plan soll das Reparaturcafé künftig viermal im Jahr stattfinden. Der nächste Termin ist am 7. Februar 2025 geplant.