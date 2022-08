Lange haben Wassersportfreunde und die Stadt Görlitz auf die sogenannte "Schiffbarkeitserklärung" für den Berzdorfer See gewartet. Jetzt hat sie die Landesdirektion Sachsen nach dem Abschluss eines jahrelangen Verfahrens endlich erteilt. Ab 12. September können demnach nicht nur wie bisher Segelboote den See nutzen. Auch Motorboote und Fahrgastschiffe sind dann erlaubt. Damit ist die Landesdirektion dem Vorschlag der Stadt Görlitz nicht gefolgt, aus Naturschutzgründen nur noch Boote mit Elektroantrieb auf dem Berzdorfer See zuzulassen. Das hatte der Görlitzer Stadtrat im vergangenen Jahr in seiner Stellungnahme zur Schiffbarkeitsgenehmigung gefordert.

Boote von April bis Oktober erlaubt

Mit der Schiffbarkeitserklärung steht jetzt auch fest, welche Strecken auf dem See befahren werden dürfen und in welchem Zeitraum. Bootssaison ist demnach wie bisher zwischen April und Oktober. Zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist der Schiffsverkehr dann erlaubt, bei Dunkelheit müssen die Boote in den Hafen. Die ausgewiesenen Naturschutzzonen im nord- und südwestlichen Bereich bleiben aber von der Nutzung ausgenommen. Auch Kitesurfen, Wasserski, Amphibienfahrzeuge und ähnliches sind auf dem See weiter verboten.

Kommunen setzen auf Tourismus

Die umliegenden Kommunen und die Stadt Görlitz erhoffen sich von der Schiffbarkeitserklärung einen weiteren Schub für den Tourismus am See. "Ich freue mich sehr, dass wir mit der Entwicklung des Sees nun einen großen Schritt vorankommen", sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu in einer ersten Reaktion. Der Berzdorfer See ist mit seinen 960 Hektar einer der größten Seen in Sachsen. Mit der Flutung des Tagebaurestlochs war vor 20 Jahren begonnen worden.