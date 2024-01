Die Wismut AG hat am Montag begonnen, den Untergrund im Kurpark von Bad Schlema zu stabilisieren. Dort waren bei routinemäßigen Messungen im November Auflockerungen unter der Erde festgestellt worden. Der Kurpark wurde deswegen auf einer Fläche von 300 Quadratmetern gesperrt. Daraufhin wurden 14 Erkundungslöcher in einer Tiefe von bis zu 40 Metern gebohrt und der Boden untersucht. "Dabei haben wir festgestellt, dass es sich um keine größeren Hohlräume, sondern um Auflockerungen handelt", sagt Wismut-Sprecher Frank Wolf. Doch auch diese könnten zu Schäden wie Einbrüche oder Senken führen. Daher habe die Wismut entschieden, die Auflockerungen zu verfüllen.

"Diese Verfüllung wird mit einer Betonsuspension, also sehr sehr flüssigem Beton erfolgen, so dass die Auflockerungszonen dann dort stabilisiert werden und keine Schäden mehr zu befürchten sind", sagt Wolf. Die ersten fünf Bohrlöcher wurden am Montag verfüllt, die nächsten fünf sollen am Dienstag folgen und die restlichen vier im Laufe der Woche. Nach dem Aushärten der Verfüllung sollen dann weitere Untersuchungen vorgenommen werden. "Daraus folgend werden dann eben noch weitere Maßnahmen abgeleitet werden müssen oder wir sind dann fertig und haben diesen Bereich dann wieder gesichert", so Wolf. Das Gebiet werde weiterhin von der Wismut überwacht.