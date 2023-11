Nach Angaben des Lausitz-Rallye-Veranstalters hatten die Mitglieder des Rallye-Renn- und Wassersport-Club Lausitz bereits damit begonnen, die Rallye vorzubereiten. Dazu gehört auch das Nationengerüst vor der Tourist-Information am Bärwalder See. Am Donnerstagmorgen habe es allerdings eine unangenehme Überraschung gegeben: Leere Fahnenmasten ragten in den Morgenhimmel.