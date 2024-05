Aber auch auf der Bühne wird das Spielzeit-Motto "Kapital" umgesetzt. Das Theaterstück "Kurzschluss" von Noa Lazar-Keinan handelt von einem autistischen Jungen, der, so Morgenroth, als "Humankapital" nicht in die Gesellschaft passe, weil man da "sehr stromlinienförmig" sein müsse. Das Stück nähere sich dem Thema mit Humor und sei für das Publikum interaktiv. Es ist laut dem Intendanten in deutschsprachiger Erstaufführung zu sehen.

Ein weiteres neues Theaterstück im Programm ist "Der Große Gatsby", das laut Morgenroth in den alten Kema-Werken in Görlitz aufgeführt werden soll. Dieser Ort werde für die Inszenierung in das Anwesen von Jay Gatsby verwandelt. Mit dem Stück will man an den großen Erfolg von "Malfi" im vorletzten Jahr anknüpfen, das als immersives Theater dargeboten wurde. Beim "Gatsby" bilden alle Sparten –Tanz, Schauspiel und Musik – eine Einheit. Das Publikum soll in eine dichte, sinnliche Welt eintauchen und sich darin völlig frei bewegen, so Morgenroth. Das Stück spielt in den 20er-Jahre auf Long Island, mit Swing und Charleston.