Unterschriften erschlichen Stadtwerke Niesky warnen vor Betrugsmasche

In Niesky sind in den letzten Tagen offenbar betrügerische Vertreter unterwegs. Unter dem Vorwand eines unverbindlichen Angebotes würde versucht, an Unterschriften der Kunden zu kommen, so die Stadtwerke Niesky. Diese würden dann dazu genutzt, Verträge für Telefon-, Internet- oder TV-Versorgung abzuschließen, teilten die Stadtwerke mit. Die Stadtwerke rufen ihre Kunden deshalb dazu auf, sensibel mit ihren eigenen Daten umzugehen.

Wenn Vertreter an der Tür um eine Unterschrift bitten, ist Vorsicht geboten. (Symbolbild) Bildrechte: dpa