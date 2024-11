Die Bundespolizei setzt an der sächsisch-polnischen Grenze wieder verstärkt auf mobile und auch verdeckte Kontrollen. Das erklärte der Görlitzer Landrat Stephan Meyer in einem Video bei Facebook. Zugleich betonte er, die Anweisungen für verstärkte temporäre Grenzkontrollen seien weiterhin gültig. Der CDU-Politiker tritt damit nach eigener Aussage Spekulationen entgegen. Diese besagen, dass die Kontrollen in der Region eingestellt worden sein sollen. Aufgekommen waren die Gerüchte, nachdem die Bundespolizei in der ersten Novemberwoche in Zittau an den offiziellen Grenzübergängen Friedensstraße und B178 ihre dort aufgestellten Container wieder abgebaut hatte.

Bildrechte: xcitepress/thomas baier

Kein Schleuser tappt mehr in die "stationäre Falle"

Der Pressesprecher der Bundespolizeidirektion, Axel Bernhardt, sagte MDR SACHSEN, dabei habe es sich um keine klassische Kontrollanlage gehandelt, sondern um temporäre wettergeschützte Aufenthalts- und Büroräume für die Beamten, die mehr als ein Jahr rund um die Uhr an den beiden Straßenübergängen präsent gewesen seien. Denn obwohl das Bundesinnenministerium erst im September verstärkte und auch stationäre Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet hatte, wurde in Sachsen schon wesentlich länger stationär kontrolliert - seit Oktober 2023. Gerade in Zittau sei das inzwischen aber nicht mehr effektiv, erklärte Bernhardt. Im Gegensatz zur Anfangszeit seien an den beiden Übergängen zuletzt kaum noch Schleuser und illegale Migranten aufgegriffen worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Paul Glaser

Ziel: Flexibler und unberechenbarer kontrollieren

Die Bundespolizei hat deshalb im Bereich ihrer Inspektion Ebersbach die Strategie in Richtung mehr Flexibilität geändert und setzt wieder verstärkt auf mobile Streifen und Präsenz in der Fläche. Statt "nur" in Zittau soll es an der B178 bis zu 30 Kilometer weit ins Inland wieder häufiger unvorhersehbare mobile Kontrollen geben, natürlich auch an anderen Straßen und an der grünen Grenze. Davon verspricht sich die Behörde ein deutlich effektiveres Vorgehen gegen Schleusungen und illegale Migration generell.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Es sind noch alle da

Dass es auch an anderen Grenzabschnitten zu einem solchen Strategiewechsel kommen könnte, wollte Bernhardt nicht ausschließen. Zugleich betonte der Bundespolizeisprecher, mit der Verlagerung der Kontrollen im Raum Zittau sei nicht ein einziger Beamter weniger im Einsatz als bisher. Lediglich die Sichtbarkeit sei geringer, als wenn die Bundespolizisten tagein, tagaus an derselben Stelle stünden.

Generell deutlich weniger illegale Migration