Bei einer Geisterfahrt auf der Autobahn 4 im Landkreis Görlitz hat ein betrunkener Mann Schäden von 25.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 63-Jährige am Montagnachmittag in Nieder Seifersdorf in falscher Richtung auf die Autobahn in Richtung Bautzen aufgefahren.



Trotz wiederholter Warnmeldungen vor dem Falschfahrer im Radio kam es zwischen Nieder Seifersdorf und Weißenberg zu einem Unfall mit einem Transporter. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Der gleichaltrige Transporterfahrer kam mit dem Schrecken davon. Durch umherfliegende Fahrzeugteile sei außerdem die Frontscheibe eines weiteren Autos beschädigt worden, hieß es.