Die Polizei hat neue Erkenntnisse zum Geisterfahrerunfall auf der Autobahn 38 kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres. Wie Landespolizeidirektor Mario Schwan am Donnerstag im Innenausschuss berichtete, ist der 57 Jahre alte Unfallverursacher insgesamt dreimal in falscher Richtung auf die Autobahn 14 aufgefahren. Zudem habe er einen Beifahrer im Auto gehabt, der in Hohenerxleben im Salzlandkreis ausgestiegen und dort von der Polizei verhört worden sei.