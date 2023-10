Möglich macht das eine Kooperation des Görlitzer Jugend- und Kulturzentrums Rabryka mit der Stadtbibliothek. Die Rabryka hat einen "Makerspace", also einen Raum, in dem Interessierte sich beim Handwerken und Produzieren ausprobieren können und die entsprechenden Maschinen vorfinden: 3D-Drucker, Lasercutter, Siebdruckmaschinen, Nähmachinen und einiges mehr.

Nun, in den Herbstferien, gastieren einige dieser Maschinen drei Tage lang in der Stadtbibliothek und ziehen vor allem Schülerinnen und Schüler an, die in den Herbstferien eine Freizeitbeschäftigung suchen. So auch Jonna: "Ich wollte irgendetwas in den Ferien unternehmen", sagt die 12-Jährige.