Landgericht Görlitz Chef von Spreetaler Firma wegen vorsätzlichem Bankrott verurteilt

11. April 2024, 19:01 Uhr

Zwei Männer haben eine Firma mit Sitz in Spreetal vorsätzlich in den Bankrott getrieben und Gelder in Millionenhöhe abgezweigt, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Geschäftsführer legte vor dem Landgericht in Görlitz ein Geständnis ab.