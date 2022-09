Sachsen, Brandenburg und Berlin arbeiten in Zukunft verstärkt zusammen, um die Folgen des Klimawandels und des Kohleausstiegs in der Region Lausitz zu mindern.

Am Montagmittag unterschrieben die Länder ein Positionspapier, mit dem Maßnahmen und Strategien ermöglicht werden sollen, die die Flussgebiete Spree, Schwarze Elster und Lausitzer Neiße betreffen. Die Kooperation beschlossen Sachsens Umweltminister Wolfram Günther, Brandenburgs Umwelt- und Klimaschutzminister Axel Vogel und die Berliner Umwelt-Staatssekretärin Dr. Silke Karcher bei einem gemeinsamen Termin am Bärwalder See in Boxberg.