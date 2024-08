Der 6. Juli 2024 war ein heißer und trockener Tag in Weißwasser, das Temperaturen kletterten auf mehr als 30 Grad. Ellen Urban kann sich daran noch gut erinnern. Die Weißwasseranerin saß bei einer Tasse Kaffee auf der Terasse, als der Sandsturm als dunkle Wand ankam. Erst habe sie gedacht, dass es Starkregen sei, erzählt sie. "Bis wir mitbekommen haben, dass es kein Starkregen war, hatten wir die Augen schon voller Sand. Es war alles dreckig, alles schwarz." So schlimm wie diesmal sei das noch nie gewesen. Es ist der dritte Sandsturm in Weißwasser in diesem Jahr.

Der mit Kohlestaub vermischte Sand stammt aus dem nahegelegenen Tagebau Nochten. Dessen Abraumkippe liegt direkt in der Hauptwindrichtung, die gen Weißwasser bläst. Dass der Sand von dort so stark aufgewirbelt wurde, lag am trockenen Boden, den hohen Temperaturen und den extrem starken Windböen von um die 80 Stundenkilometern. Das zeigen die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes jenes Tages.



Der Sand verdreckte aber nicht nur Terrassenmöbel und Fensterbretter. Auch in technischen Geräten und Luftfiltern hinterließ er Spuren, sagt Swantje Schneider-Trunsch von der Stadtverwaltung Weißwasser. So sei in der Oberschule die Trafo-Anlage komplett ausgefallen, weil sie verdreckt und versandet war. Auch Luftfilter wie beispielsweise in der Eishalle müssten öfter ausgewechselt werden.