Wegen geschwärzter Unterlagen zum Tagebau Nochten verklagen das Umweltnetzwerk Grüne Liga und die Initiative "Frag den Staat" das Sächsische Oberbergamt in Freiberg. Das teilten die beiden Gruppen mit. In ihrer Begründung bemängeln sie, dass die Behörde bei Akteneinsichten Unterlagen zum Tagebau Nochten so umfangreich schwärze, dass die Öffentlichkeit das Handeln der Behörde nicht mehr kontrollieren könne. Die Schwärzung der Umweltinformationen in den Genehmigungsunterlagen habe das Bergbauunternehmen Leag vorgenommen, das Oberbergamt habe dies offenbar nicht selbst geprüft, lautet ein weiterer Vorwurf.