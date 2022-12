Landrat gibt sich gesprächsbereit

Wie Kristina Seifert betont, seien die Hebammen am Krankenhaus in Ebersbach selbstständig. So verursachen sie geringere Kosten als die Geburtsstation in Zittau, rechnet Seifert vor. Denn am Krankenhaus in Zittau seien die Geburtshelferinnen festangestellt. Eine rein wirtschaftliche Sicht auf den Krankenhausbetrieb hält Kristina Seifert indes für gefährlich. Sie befürchtet, dass Anfahrtswege für Hochschwangere zur Entbindung zu weit werden. Wenn das Netz der Geburtsstationen weiter ausgedünnt wird, würden mehr Kinder auf der Landstraße geboren, blickt Seifert voraus.

Über die Perspektiven für das Krankenhaus in Ebersbach ist Seifert nun im Gespräch mit Landrat Stephan Meyer. Er habe schon vor der Kreistagssitzung das Gespräch mit ihr gesucht. "Er sieht unsere Not und verhält sich sehr lösungsorientiert", attestiert die Hebamme dem CDU-Politiker. Für Anfang Januar sei ein weiteres Gespräch mit ihm vereinbart. Dem Kreistag soll Landrat Meyer vierteljährlich zu den Plänen für die Krankenhäuser in Zittau, Ebersbach und Weißwasser berichten. In die Konzeption sind auch die Stadträte einzubeziehen.

Streik des Krankenhaus-Personals nicht mehr ausgeschlossen

Starke Kritik übt Kristina Seifert dagegen am Verhalten der Geschäftsführung des Krankenhauses in Ebersbach. Sie sieht dort wenig Kompromissbereitschaft. "Auf mehreren Terminen mit der Belegschaft gab es nur nebulöse Aussagen und keine klare Nachricht, wie es mit der Klinik weitergehen soll", kritisiert Seifert und fordert eine "ehrliche, offene und transparente Kommunikation". Ihre Petition will sie so lange offen halten bis die Geschäftsführung einen schriftlichen Zukunftsplan für Ebersbach vorlegt. Wird die Belegschaft weiter im Unklaren gelassen, zöge das Klinikpersonal in Ebersbach auch einen Streik in Betracht, so Seifert.