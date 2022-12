In Plauen hat am Donnerstagnachmittag eine Protestaktion von Beschäftigten des Reichenbacher Krankenhauses begonnen. Sie setzen sich damit am Rande der Kreistagssitzung für den Erhalt ihrer von der Schließung bedrohten Klinik ein. Es gehe nicht nur um die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region, sondern auch um die Sicherung der rund 300 Jobs, heißt es von der Gewerkschaft Verdi, die den Protest organisiert.