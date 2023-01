Der Landkreis Görlitz hat nach viel Kritik am neuen Busfahrplan im Norden des Landkreises wie versprochen nachgebessert. Am Montag treten weitere Änderungen in Kraft. So werden unter anderem noch mehr Fahrzeiten angepasst, teilweise größere Busse eingesetzt und Linienführungen geändert. Zuvor hatte es vor allem im Schülerverkehr zahlreiche Beschwerden über Verspätungen, zu volle Busse und zu enge Taktzeiten gegeben.



Das Landratsamt hatte zugesichert, den Fahrplan nachzubessern. Bereits in der vergangenen Woche wurden auf Bitten der Eltern neue Haltestellen an ihren alten Ort zurückverlegt, da diese für Kinder verkehrssicherer sind. Die Änderungen im Busfahrplan hat der Landkreis auf seiner Internetseite veröffentlicht.