Lukas Rietzschel wurde 1994 in Räckelwitz in der Oberlausitz geboren und arbeitet heute in Görlitz. Er zählt zu den wichtigsten jungen Schriftstellern des Ostens. Sein Debüt-Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen", in der es um das Wiedererstarken des Rechtsradikalismus geht, wurde für das Kino verfilmt. Auch sein Theater-Stück "Das beispielhafte Leben des Samuel W.", ein Auftragswerk des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Görlitz-Zittau, ist hochpolitisch und dreht sich um einen fiktiven AfD-Politiker und ostdeutsche Geschichte.