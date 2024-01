Und immer spiele Lebensqualität, auch die politische Lebensqualität mit hinein. Dass eine Partei wie die AfD hier so stark sei, spiele in den Gesprächen und Interviews bei Jüngeren eine Rolle, erklärt Rietzschel und nimmt "berechtigte Sorgen" wahr: "Also diese Fragestellung: Ist es hier die Umgebung, in der wir leben wollen und in der unsere Kinder aufwachsen wollen?"

Autor lebt bis heute in der Lausitz

Lukas Rietzschel wurde 1994 in der Lausitz, in einem Dorf bei Kamenz geboren. Er ist – anders als viele Menschen seiner Generation – aber nicht weggezogen, sondern hat sich nach dem Studium für ein Leben in Görlitz entschieden. Aus diesem Landstrich bezieht er auch seine literarischen Themen.

Seit seinem Romandebüt "Mit der Faust in die Welt schlagen" gilt er als Befindlichkeitserklärer Ost. Was Schriftstellerkollege Clemens Meyer als Porträt einer ersten Nachwendegeneration im Klassiker "Als wir träumten" für die 90er-Jahre beschreibt, führt Rietzschel als Porträt einer Generation im neuen Jahrtausend fort.

Ein vielschichtiges Bild