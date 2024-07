Weil er angeblich einen Nagel in seinem Essen hatte, hat der Gast eines Schnellrestaurants in Zittau am Mittwoch Notarzt und Polizei alarmiert. Wie die Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, traf der Rettungsdienst den 42-Jährigen vor dem Restaurant an und brachte ihn ins Krankenhaus. Zu dessen Gesundheitszustand konnte die Polizei nichts sagen. Unklar ist auch, ob der Mann Fremdkörper verschluckt hatte. Die Beamten stellten einen kleinen Nagel und die bestellten Speisen sicher. Sie ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt.