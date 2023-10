Kulturpolitik Wie Polens Wahl das Neiße Filmfestival beeinflusst

19. Oktober 2023, 12:00 Uhr

Die polnische Teilnahme am Neiße Filmfestival im Dreiländereck ist aus Sicht von Festivalleiterin Ola Staszel in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden. Grund sei die Kulturpolitik der polnischen PiS-Regierung, die die Filmkunst erschwert habe. Die Wahl in Polen am vergangenen Sonntag könnte nun den Weg für Veränderungen bereiten. Staszel erklärt im Gespräch mit MDR KULTUR, was ein Machtwechsel für die Zukunft des Festivals bedeuten könnte.