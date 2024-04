Armband mit Notfallknopf bleibt oft liegen

Beim klassischen Hausnotruf beobachteten die ambulanten Pflegedienste, dass oft die Armbänder oder Geräte mit dem Notfallknopf nicht getragen werden, erklären die Hersteller von solchen Sensorlösungen. Deren Computer hingegen erkenne ohne Armband, wenn ein Mensch in Not in der Wohnung am Boden liege. In diesem Fall würden zunächst die Angehörigen über eine App informiert. Bleibt die Situation kritisch, gehe ein weiterer Anruf an die Notrufzentrale.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Smarte Lösungen, um alternde Angehörige sicher in ihren vier Wänden aufgehoben zu wissen - das ist aktuell ein großes Thema. Und inzwischen ist technisch sehr viel möglich geworden. Dementsprechend viele Anwendungen werden gerade auf der Gerotech-Messe in Weißwasser präsentiert. Organisiert von der TU Dresden und unterstützt durch die Awo Lausitz wurde die Technikschau zum ersten Mal für diesen Mittwoch und Donnerstag in den Räumen des Teluxgeländes aufgebaut. Die Aussteller sind aus ganz Deutschland, sowie aus Tschechien und Österreich angereist.

Computer passt auf den Menschen auf

Aus Hessen ist Michael Fipper von der Firma Assisted Home Solutions gekommen. Deren KI-Lösung für alternde Menschen heißt Lisa. Sie wird am besten auf einen Tisch gestellt und leuchtet dort grün vor sich hin, wenn alles paletti ist. Lisas Bewegungsmelder ähneln einer Alarmanlage. Die Anwendung ist ebenfalls auf sturzgefährdete Menschen ausgerichtet.

Wenn jemand auf dem Weg zur Toilette fällt, fängt Lisa an, zu sprechen und fragt nach, ob alles in Ordnung ist. Michael Fipper Assisted Home Solutions

"Wenn man auf dem Weg zur Toilette fällt, fängt Lisa an zu sprechen und fragt nach, ob alles in Ordnung ist", nennt Fipper ein Beispiel. Ist dem nicht so, kommen weitere Funktionen ins Spiel: Angehörige oder Nachbarn werden informiert und mit der passenden Smarthome-Installation kann der Computer sogar den Rettungssanitätern die Tür öffnen.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Um Stürze zu vermeiden, kann sich auch automatisiert ein Orientierungslicht einschalten, wenn jemand in der Nacht das Bett verlässt. Kommt ein Nutzer oder eine Nutzerin der Technik nicht wieder zur üblichen Zeit zurück, fragt hier das System ebenfalls nach.