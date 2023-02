Ein Wolf bei Löbau hat das Klettern gelernt. Wie Gevatter Fuchs über Maschendrahtzäune hangelt, um an das Federvieh zu gelangen, stieg dieser Wolf über einen zwei Meter hohen Schutzzaun eines Wildgatters in Krappe. Sein Ziel: Damwild. Dort hat er 24 Tiere gerissen. Weitere Wolfsrisse bei Schafen gab es in unmittelbarer Nachbarschaft in Prachenau und in Weißenberg. Immer waren die gerissenen Nutztiere nach gesetztlichen Richtlinien ausreichend geschützt .

Vor einigen Jahren hatte ein Wolf am Rand des Truppenübungsplatzes Oberlausitz in den Revieren um Gablenz und Weißkeißel für Aufsehen gesorgt. Damals erklärte sich der Bundesforst bereit, die Entnahme des an Räude erkrankten Tieres zu unterstützen. In einem anderen Fall besetzten Tierschützer die betroffenen Reviere. Einige krochen laut Anwohnern in Tarnkleidung durchs Unterholz, um den Wolf vor dem Abschuss zu bewahren. Waldwege und Zufahrten wurden dafür blockiert. Jäger berichteten weiterhin von Beschimpfungen vor Ort, in den sozialen Medien und zerstörten Ansitzen und Kanzeln.