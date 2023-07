Görlitz Nach Randale: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein und sucht weitere Zeugen

Eine Partynacht in Görlitz endete am Wochenende mit acht Verletzten und zehn Festnahmen. Drei Männer befinden sich in Haft. Gegen sie und weitere Personen wird wegen besonders schwerem Landfriedensbruchs ermittelt. Die Polizei hat jetzt ein Portal für Zeugenhinweise freigeschalten.