Sicherheitsberatung Nach Angriff auf Disco: Görlitz will Sicherheitskonzepte prüfen

Eine Partynacht in Görlitz endete am Wochenende mit acht Verletzten und zehn Festnahmen. Der Görlitzer Oberbürgermeister will deshalb die Sicherheitsvorkehrungen für Veranstaltungen in der Stadt überprüfen lassen.