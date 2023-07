Die Bundespolizei fährt rund um Chemnitz vermehrt Einsätze wegen illegaler Schleusungen. So stand am Montag das Bürgertelefon der Bundespolizei nicht still: An mehreren Stellen war beobachtet worden, wie Menschen an Bundesstraßen aus Transportern herausgelassen wurden. Binnen 24 Stunden griff die Polizei in Chemnitz und Mittelsachsen 60 unerlaubt Eingereiste auf. Es waren vor allem syrische Staatsangehörige, darunter auch Frauen und Kinder. Zwei Schleuser, die aus Usbekistan stammen und mit tschechischen Autos fuhren, wurden vorläufig festgenommen.