Gegen den 33-Jährigen Georgier sei Haftbefehl wegen Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen beantragt worden, über den ein Richter noch am Sonntag entscheiden soll, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Der Citroen Jumper verfügte demnach "über keinerlei Sitzgelegenheiten". Viele in Autos eingepferchte Menschen seien "leider die Regel in den letzten Tagen, Wochen, Monaten". Ihre Zahl im aktuellen Fall sei könnte aber ein neuer trauriger Rekord sein, teilte die Bundespolizei in Ludwigsburg mit.