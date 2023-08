Am Dienstag und Mittwoch haben Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei in Hagenwerder und Kodersdorf zwei weitere Schleuser festgenommen - einen Niederländer und einen Ukrainer. Sie werden nun dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden Männer haben insgesamt 26 Personen nach Deutschland eingeschleust. Neben diesen zwei Schleusungen nahm die Bundespolizei weitere 147 Migranten in Gewahrsam.