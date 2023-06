Schwimmen, Tauziehen, Fußball oder Volleyball spielen - ganz nach Lust und Laune. Das ging am Tag des Schulsports, den die Brüder-Grimm-Schule mit einer ganzen Schülerschar am Donnerstag im Jahnbad von Weißwasser zelebriert hat. In dem ganzen Trubel haben sich geduldig Jungen und Mädchen in eine Schlange eingereiht. Die arbeitet Angelika Majewska unermüdlich am Imbissfenster ab. Waffeln und Eis sind der Renner.