Mehr als 800 Herrnhuter Sterne setzen das Gelände des Nochtener Findlingsparks bis zum Sonntag auf ganz besondere Weise in Szene. Die Aktion "Sternenglanz im Findlingspark" setzt den Schlusspunkt der Saison im Findlingspark. Jens Ruppert von den Herrnhuter Sterne-Manufaktur berichtet, dass die Vorbereitungen schon seit dem Frühjahr liefen. Tausende Sterne unterschiedlicher Größe und Farbe wurden in den zurückliegenden Tagen im Steinepark drapiert und verleihen dem Areal mit dem Boxberger Kraftwerk am Horizont am Abend eine ganz besondere Atmosphäre.

Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL