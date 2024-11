Aber die Stadt arbeitet daran. Perspektivisch soll ein Welterbe-Besucherzentrum eingerichtet werden, aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Wesentlich schneller wird wohl die Ausbildung ehrenamtlicher Gästeführer gehen, sie wird in den kommenden Monaten stattfinden. Außerdem werde wahrscheinlich auch ein Audioguide kommen, sagt Konrad Fischer. Ebenso seien Informationen per QR-Code an wichtigen Gebäuden der Stadt denkbar. All das werde zur Zeit gerade geprüft, um sich gut auf das kommende Jahr vorzubereiten.



Denn nicht nur Konrad Fischer rechnet damit, dass die Gästezahlen dann spürbar nach oben gehen werden. Viele Reiseunternehmen würden verstärkt nach Informationen fragen, um das Welterbe in Herrnhut in ihr Angebot mit aufzunehmen. Auf Busse ist Herrnhut übrigens jetzt schon gut vorbereitet: Erst vor drei Jahren ist am Stadtrand ein großer Parkplatz auch für Reisebusse entstanden.