Wiedereröffnung der Görlitzer Synagoge "Ein starkes Zeichen"

Alte Synagoge In Görlitz gibt es zwei Synagogen. Die Alte Synagoge in der Altstadt von 1853 wird heute als Literaturhaus genutzt.



Das griechische Wort "Synagoge" bedeutet soviel wie "Haus der Versammlung" oder "Haus der Zusammenkunft". Ein solches Versammlungshaus hatten die Juden in Görlitz schon im Mittelalter. Nach der großen Pest von 1348/49 vertrieb man sie aus der Stadt und für etwa 500 Jahre gab es keine jüdische Gemeinde, die in einer Synagoge zusammenkam.



Quelle: mdr/Literaturhaus Görlitz