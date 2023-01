Eine neue, vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Sachsen in Auftrag gegebene, Studie bestätigt massive Auswirkungen für Zittau und Umgebung durch den Tagebau Turów in Polen. Das teilte die Umweltorganisation mit. Der Braunkohletagebau Turów führe zum weiteren Absinken von Grund- und Oberflächenwasser. Das verursache Bodenbewegungen und damit schon jetzt sichtbare Schäden an Gebäuden in der Stadt Zittau. Weiter heißt es in der Mitteilung, dass durch die saure Grubenentwässerung viele Schadstoffe wie Schwermetalle freigesetzt würden. Diese flössen letztlich in die Flüsse Miedzianka und Lausitzer Neiße.