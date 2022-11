Braunkohleförderung Zittau kündigt Klage gegen Tagebauerweiterung in Turów an

Der Streit um den Tagebau im polnischen Turów schwelt schon seit Jahren. Während Deutschland in den kommenden Jahren die Braunkohlförderung einstellt, will Polen deutlich länger am Tagebau festhalten. Nun zieht die Stadt Zittau Konsequenzen und plant juristische Schritte, denn sie fürchtet negative Auswirkungen auf das Grundwasser und die Stabilität der Häuser.