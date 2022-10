Die Umweltveränderungen durch das Abbruchgelände - wie sinkendes Grundwasser, Luftverschmutzung und Bodensenkungen - machen aber nicht an der Grenze zu Tschechien und Deutschland halt. Tschechien reichte vor dem Europäischen Gerichtshof Klage ein. Dann einigten sich die Länder auf eine millionenschwere Entschädigungszahlung in Höhe von 45 Millionen Euro. Auch im sächsischen Zittau werden Auswirkungen von Turów wie sichtbare Beschädigungen an Häusern beklagt.