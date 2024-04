Am Montagabend ist nach Angaben der Polizei im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Görlitz ein lebloser Mann aufgefunden worden. Ein Notarzt stellte den Tod des 28-Jährigen fest, der Verletzungen im Brustbereich aufgewiesen habe. Die Polizei war ab circa 22 Uhr vor Ort im Einsatz und sicherte Spuren. Am mutmaßlichen Tatort in der Melanchthonstraße wurde ein Zelt aufgestellt, auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks waren im Einsatz.