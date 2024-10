Der Görlitzer Landrat Stephan Meyer ist zum neuen Präsidenten des Landestourismusverbandes Sachsen gewählt worden. Damit tritt der CDU-Politiker in die Fußstapfen seines Parteikollegen Jörg Markert, der als Vorstandsmitglied im Tourismusverband Erzgebirge bisher den sächsischen Verbund leitete.

Wie Sachsens Tourismusverband weiter mitteilte, üben Olaf Raschke, Oberbürgermeister in Meißen und Vorsitzender des Tourismusverbandes Elbland Dresden sowie Helmut Apitzsch, Vertreter der IHK Chemnitz, die Vizepräsidentschaft aus.

"Der Tourismus ist in Sachsen mit 9,3 Milliarden Euro Jahresumsatz ein ökonomisches Schwergewicht, wichtiger Arbeitgeber und Impulsgeber für Lebens- und Standortqualität", sagte Verbandschef Meyer zu seinem Amtsantritt. In den ländlichen Regionen erfülle er eine wichtige Ausgleichsfunktion und sei strukturpolitisch oftmals überlebenswichtig.



Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) beglückwünschte Meyer zur Wahl. Der Tourismus in Sachsen brauche weiterhin eine starke Stimme und sie sei sicher, dass Meyer diese sein werde.