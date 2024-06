Der aktuelle Lausitzmonitor zeigt, dass viele Menschen in der Region ihren Optimismus und ihre Lebenszufriedenheit trotz vieler Probleme nicht verloren haben. So sind Dreiviertel der Befragten mit ihrer persönlichen Lebenssituation zufrieden, etwa soviel wie im vergangenen Jahr. Ein Ergebnis, das Jörg Heidig nicht überrascht hat. Der Oberlausitzer Kommunikationspsychologe ist einer der beiden Autoren der Studie. Das Langzeitprojekt entsteht gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut MAS Partners aus Leipzig. "Die Lebenszufriedenheit ändert sich im Allgemeinen nur langsam und wird von kurzfristigen Ereignissen nicht unter Druck gesetzt", begründet er das Ergebnis.

Anders sieht es beim Blick in die Zukunft aus. Zwar blicken mehr als die Hälfte der Lausitzerinnen und Lausitzer noch optimistisch in ihre Zukunft, nämlich 54 Prozent. Allerdings sei der Anteil der Optimisten in der Altersgruppe der 40 bis 60-Jährigen relativ deutlich um eine zweistellige Prozentzahl zurückgegangen, sagt Jörg Heidig. "Das sind diejenigen, die Führungsaufgaben übernehmen, die Kinder erziehen, Steuern zahlen, also sozusagen die Leistungsträger der Gesellschaft." Dass der Zukunftsoptimismus in dieser Gruppe so zurückgegegangen sei, mache ihm Sorgen.