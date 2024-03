Der Saurierpark Kleinwelka bei Bautzen wird am Montag (25. März) in die neue Saison starten. Die Parkbetreiber haben nach eigenen Angaben eine Viertel Million Euro in neue Attraktionen und Erweiterungen investiert. Instandhaltungsarbeiten hätten zusätzliches Geld gekostet, sagte Katharina Görnitz vom Saurierpark. Neu sind ein T-Rex-Skelett in Originalgröße am Eingang und ein Themenareal, das an eine Szene aus dem Abenteuerfiim "Jurassic Park" erinnern soll.