Die katholische Tradition der sorbischen Osterreiter hat in diesem Jahr wieder zahlreiche Zuschauer in die Lausitz gelockt. In neun Prozessionen verkündeten die Oster- und Saatreiter am Sonntag in den Landkreisen Bautzen und Görlitz die biblische Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Insgesamt beteiligten sich rund 1.500 Osterreiter an den Prozessionen der katholischen Sorben, wie das Bistum Dresden-Meißen in Dresden mitteilte.