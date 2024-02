Die Länderbahn hat ab Montagmorgen Einschränkungen in Ostsachsen angekündigt. Als Grund nannte das Unternehmen Arbeiten an Bäumen und Sträuchern am Gleisbett,. Von Montag,19. Februar, bis einschließlich Sonnabend, 24. Februar, komme es demnach auf allen Linien des Trilex zu Einschränkungen.