Ein Trilex ist am Sonntagabend auf der Strecke zwischen Zittau und Dresden mit einem Baum kollidiert. Wie die Länderbahnsprecherin Katerina Hagen mitteilte, musste die Regionalbahn 61 kurz vor 21 Uhr bei Wilthen einen Notstopp einlegen. Ein umgeknickter Baum hatte die Seite des Triebwagens gestreift. "Es gab keine Verletzten und auch dem Triebfahrzeugführer geht es gut", so Hagen.

Glück im Unglück: Der umgestürzte Baum hatte am Zug keine Schäden verursacht, wie Hagen berichtete. Dagegen befindet sich der Triebwagen eines vor vier Wochen passierten Zugunfalls noch in der Werkstatt. Am 19. Dezember war ein Trilex auf derselben Strecke mit einem auf die Schienen gefallenen Baum zusammengestoßen. Die Reparatur des stark beschädigten Triebwagens werde noch eine Weile dauern, so die Länderbahnsprecherin.