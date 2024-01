Zwischen Riesa und Coswig gibt es ab 21:30 Uhr am Freitagabend bis um 21:40 Uhr am Montagabend keinen Zugverkehr. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn MDR SACHSEN mitteilte, wird in dieser Zeit wie vorab angekündigt im Streckenabschnitt Abschnitt Zeithain–Leckwitz neue Leit- und Sicherungstechnik eingebaut.



Die Züge des Fernverkehrs fahren vorübergehend über Elsterwerda. Für die Reisenden im Regionalverkehr stehen Busse zwischen Riesa und Coswig bereit. Detaillierte Informationen gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn bei der Fahrplanauskunft sowie hier.