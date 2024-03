In diesem Jahr beginnt die Camping-Saison am Arendsee schon früher – am vergangenen Wochenende hat die Tourismusgesellschaft den Campingplatz geöffnet.

Im Winter ist der Campingplatz in Arendsee nicht in Betrieb. Es gibt zwar Strom, aber kein Wasser.

Die Tourismusgesellschaft der Stadt hat im vergangenen Jahr Verträge mit Dauercampern gekündigt. Dafür gibt es neue Plätze für Gäste mit Handicap.

Wenn die Sonne morgens um sechs feurig über den Wipfeln der hohen Kiefern überm Campingplatz Arendsee aufgeht, zückt Katharina Günther begeistert ihr Handy und macht Fotos. Jeden Tag neu ist sie fasziniert von der Schönheit der Natur, der Atmosphäre. Katharina Günther führt den Kiosk auf dem Campingplatz. In diesem Jahr verkauft sie Kaffee, Brötchen und Naschwerk so früh wie nie zuvor: Die Tourismusgesellschaft der Stadt hat die Saison bereits am vergangenen Wochenende eingeläutet.

Bislang, sagt die Geschäftsführerin der "Luftkurort Arendsee GmbH", Claudia Schulz, sei die Campingplatz-Saison erst mit dem Osterfest gestartet worden. Doch die früheren Osterferien in Sachsen-Anhalt und die Aussicht auf halbwegs gutes Wetter hätten sie zu dem Entschluss gebracht, die Tore jetzt schon zu öffnen. Bildrechte: MDR/ Katharina Häckl

Kein Wasser auf dem Campingplatz am Arendsee im Winter

In der kalten Jahreszeit ist der Campingplatz in Arendsee nicht offiziell in Betrieb: Es gibt dann zwar Strom, aber kein Wasser. Toilettengänge und Duschen sind also nicht möglich. Dabei ist das große Sanitärgebäude auf dem Platz nach der Wende gebaut worden. Die damaligen Verantwortlichen aber hatten offenbar nicht genügend Weitblick: Sowohl das Gebäude selbst als auch die Wasserleitungen sind isoliert. Sie würden im Winter einfrieren; das Wasser muss also in frostigen Zeiten abgestellt werden, um größere Schäden zu vermeiden.

Familie Brecht aus Niedersachsen ist da fein raus: Die Eltern sind mit ihren fünf Kindern und dem Familienhund auch im Winter ab und zu in Arendsee. Auf einer Rundreise mit dem Camper-Mobil entdeckten sie in Corona-Zeiten den Campingplatz an der "Blauen Perle" und pachteten einen frei gewordenen Bungalow. Bildrechte: MDR/ Katharina Häckl